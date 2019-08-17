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Польша назвала способ военного сдерживания России

06:29, 17.08.2019
Польша назвала способ военного сдерживания России
Фото: commons.wikimedia.org

Если разместить войска США в Польше, то это окажет важнейшую роль в военном сдерживании России.

Министр иностранных дел страны Яцек Чапутович отметил, что Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Россия «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику». А если Москва увидит присутствие международных войск, то «дважды подумает об использовании военных средств», передает Polsat.

Ранее в НАТО сообщили, что военный конфликт между Россией и странами альянса маловероятен, но все же возможен. По их мнению, чтобы снизить риски, потенциал сдерживания НАТО в прибалтийских республиках необходимо усилить отправкой американских войск на балтийскую землю.

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