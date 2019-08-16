Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 66,5 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля сохранит свои позиции в диапазоне 65,5-66,5 руб. за 1$.

Волатильность валют развивающихся стран растет. Рубль не исключение — отечественная валюта находится под влиянием внешнего негативного фона. Обещания Трампа об отсрочке введения новых пошлин против Китая не сгладили ситуацию между странами — отношения остаются напряжёнными. Сигналы о замедлении американской экономики усугубляют настроения на глобальных рынках.

Уверенности отечественной валюте не придают и снижающиеся котировки нефти. Стартовавший налоговый период не сможет оказать существенной поддержки рублю при сложившемся негативном фоне.