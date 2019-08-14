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Петерис Скудра: «Глупо и беспочвенно критиковать хоккей Квартальнова»

13:19, 14.08.2019
Петерис Скудра: «Глупо и беспочвенно критиковать хоккей Квартальнова»
Фото: hctorpedo.ru

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра высказался в поддержку «рулевого» «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

— Например, нынешнего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова многие критикуют за то, что его хоккей смотреть невозможно.
— Это беспочвенно и глупо. Кто-то чего-то сказал, и все подхватили. А люди, которые реально разбираются в хоккее, они понимают, как сейчас все играют. Есть современный хоккей. В первую очередь это движение. Как с шайбой, так и без нее. Хоккеисты, которые стоят на льду, заканчивают с хоккеем. Если ты не работаешь над своим индивидуальным движением, то теряешь свое рабочее место. Начинаешь проигрывать тем же молодым ребятам.

— Значит, катание — основа для вас.

— Вы посмотрите даже на ребят постарше. На того же Диму Калинина. Вроде человеку под 40 лет, но какое у него движение, какое катание! Макс Афиногенов почему играет до 40 лет? Потому что он катается, есть движение. А есть те, кто заканчивают в 30 и даже в 25 лет. Это и есть реалии современного хоккея, — сказал Скудра.

Напомним, ранее бывший тренер «Ак Барса» Владимир Плющев подверг сомнению выбор казанского клуба в пользу Дмитрия Квартальнова.

СпортХоккей Татарстан
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