«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» по буллитам

Казанский ХК «Ак Барс» не смог обыграть екатеринбургский «Автомобилист» в матче Кубка президента Казахстана. Татарстанцы уступили по буллитам со счетом 3:4.

В первом периоде соперники не смогли забить друг другу и завершили его со счетом 0:0.

Во втором счет открыл канадец Азеведо, однако «Автомобилист» догнал «Ак Барс» благодаря Мацеку.



В третьем периоде у казанцев отличились Яруллин и Ткачев. Но и екатеринбургские хоккеисты смогли забросить две шайбы.

В итоге по буллитам «Автомобилист» переиграл «Ак Барс».