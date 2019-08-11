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«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» по буллитам

12:43, 11.08.2019
«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» по буллитам
Фото: ak-bars.ru

Казанский ХК «Ак Барс» не смог обыграть екатеринбургский «Автомобилист» в матче Кубка президента Казахстана. Татарстанцы уступили по буллитам со счетом 3:4.

В первом периоде соперники не смогли забить друг другу и завершили его со счетом 0:0.

Во втором счет открыл канадец Азеведо, однако «Автомобилист» догнал «Ак Барс» благодаря Мацеку.

В третьем периоде у казанцев отличились Яруллин и Ткачев. Но и екатеринбургские хоккеисты смогли забросить две шайбы.

В итоге по буллитам «Автомобилист» переиграл «Ак Барс».

СпортХоккей Татарстан
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