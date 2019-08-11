«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» по буллитам
Казанский ХК «Ак Барс» не смог обыграть екатеринбургский «Автомобилист» в матче Кубка президента Казахстана. Татарстанцы уступили по буллитам со счетом 3:4.
В первом периоде соперники не смогли забить друг другу и завершили его со счетом 0:0.
Во втором счет открыл канадец Азеведо, однако «Автомобилист» догнал «Ак Барс» благодаря Мацеку.
В третьем периоде у казанцев отличились Яруллин и Ткачев. Но и екатеринбургские хоккеисты смогли забросить две шайбы.
В итоге по буллитам «Автомобилист» переиграл «Ак Барс».СпортХоккей Татарстан
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