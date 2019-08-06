«ВКонтакте» начала тестировать новую функцию скрытия лайков

«ВКонтакте» начала тестирование функции скрытия лайков и репостов под постами пользователей, передает ТАСС со ссылкой на директора по росту и исследованиям соцсети Андрея Законова.

«Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов — лайки и репосты без счетчиков», — отметил он.

По словам Законова, изначально лайки демонстрировали «коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента».

В тестировании принимает участие небольшая аудитория.

В апреле «Реальное время» публиковало материал о том, что Instagram может скрыть количество лайков под постами. На сегодняшний день Instagram скрывает лайки под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии.

