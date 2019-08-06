На 100+ Forum Russia разработают транспортную систему будущего

Спикеры VI Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia расскажут, когда горожане смогут отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта и велосипедов, обсудят модель транспортной инфраструктуры «идеального города» без пробок, подвесные мосты между небоскребами и бесшумные дороги.

На форуме будут представлены эффективные решения для транспортных систем в мегаполисах и новейшие технологии оптимизации инфраструктуры городов будущего. Среди кейсов — проекты Москвы, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Милана, Лондона, Каира и Стамбула. В дискуссии примут участие Федерико Паролотто (глава компании Mobility in Chain), Жоао Сильва (архитектурное бюро Lissoni Architettura), Штефан Йентш (директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону компании Obermeyer), Николай Канев (кандидат физико-математических наук, компания «Акустик групп») и другие.

«По данным опроса ВЦИОМ, 25% российских водителей готовы полностью или частично отказаться от автомобилей. Это говорит о том, что транспортная инфраструктура меняется. Комфортный город будущего — это город, который полностью закрывает потребности по передвижению без личного авто. Кроме того, такой город снижает не только выбросы углекислого газа в атмосферу, но и виброакустическое загрязнение. Наши эксперты уже готовы представить такие мастер-планы для современных мегаполисов», — отметила руководитель рабочей группы Оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус.

На повестке форума — вопросы обустройства комфортных городов, удобных транспортно-пересадочных узлов и станций с большими перехватывающими парковками, разделение пешеходных и транспортных потоков, системы велодорожек, подземных и даже «воздушных» вертикальных скоростных пассажирских дорог с лифтами, а также акустический комфорт городской среды в условиях интенсивного развития транспортной сети.

«Важно создавать и продумывать качественную городскую среду для движения людей: пешеходов, велосипедистов, и делать так, чтобы им не нужно было проводить много времени, добираясь из точки А в точку Б. И неважно, какой транспорт они будут при этом использовать. Неважно, каким будет общественный транспорт: будет ли он электрическим, будут ли автобусы гибридными или они будут двигаться от какой-то атомной энергии. Один из главных критериев удобного города — это близость разных пространств, когда тебе не нужно тратить много времени и денег, чтобы добираться из дома на работу или в любую другую локацию. Именно этот фактор станет конкурентным преимуществом города в будущем. Я давно хочу поделиться своим видением того, что нужно делать, чтобы создать долговечную и комфортную структуру, и предложить новую модель «идеального города», — рассказал Федерико Паралотто о своем выступлении на 100+ Forum Russia.

Также на форуме представят проект уникального пешеходного моста между небоскребами Манхэттена протяженностью больше 600 метров, который станет «воздушной дорогой» от нового вокзала к офисам и будет подвешен между зданиями на высоте 6 метров. От земли к мосту планируется проложить вертикальные дорожки с лифтами и лестницами. Проект архитектурного бюро Lissoni Architettura стал финалистом в конкурсе «Metals in Construction magazine 2019». Особое внимание разработчики уделили экологичности — конструкции моста будут состоять из переработанных материалов, а питание для моста и световой инсталляции из органических светодиодов будут обеспечивать технологии трансформации кинетической энергии шагов в электричество. Участники секции обсудят возможность воспроизведения проекта в мегаполисах разных климатических зон.

Регистрация и подобная программа 100+ Forum Russia — по ссылке.