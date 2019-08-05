Астрономы опубликовали снимок готовящихся к слиянию галактик

Ученые NASA получили снимки галактик в созвездии Овна, готовящихся к слиянию. Благодаря работе космического телескопа Hubble исследователи надеются увидеть будущее Млечного Пути, в котором находится Солнечная система.

На сайте обсерватории отмечается, что, скорее всего, в ближайшие 4,5 миллиарда лет наша галактика также столкнется с близкой к ней Туманностью Андромеды.

«Взаимодействие с другими галактиками характерно для большинства скоплений звезд. У таких крупных галактик, как Млечный Путь, чаще всего столкновения происходят с карликовыми галактиками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при слиянии Млечного Пути и Туманности Андромеды образуется новая галактика, которую уже прозвали Млекомедой.