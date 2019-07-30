В Казани судят подполковника Минобороны по делу на 10 млн рублей

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В Казанском гарнизонном военном суде начался процесс по делу подполковника Минобороны РФ Андрея Миронова. Военная прокуратура обвиняет его в мошенничестве на 19,8 млн рублей — уводе денег, полученных казанским научным центром по оборонному контракту.



Потерпевшим Федеральным центром токсикологической, радиационной и биологической безопасности (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ») заявлен иск в размере установленного следствием ущерба.

Тезка известного актера вину не признает.

В 2013-м году казанский центр получил госконтракт на 41 млн рублей по федеральной программе «Национальная система химической и биологической безопасности РФ до 2014 года». И обязался в рамках проекта «Кулик-1" разработать комплект тест-систем для выявления и идентификации микотоксинов — биологических ядов, продуцируемых из микроскопических плесневых грибов. Проект предусматривал и термоконтейнер для доставки данных тест-систем к месту предполагаемого очага заражения и назад, в лабораторию.

По версии следствия, именно ради «упаковочной» части ВНИВИ по совету Миронова заключил договор на 23 млн рублей разработку термоконтейнера с электропитанием с московской фирмой «ЦАГИ-СМ». Но в процессе работ по госконтракту опытный образец от ЦАГИ получен не был, а заказчику — Минобороны представили тест-системы в покупных контейнерах.

В прокуратуре считают, что работы в московской фирме не выполнялись, через нее лишь прошли деньги, которые потом получил обвиняемый. Защита настаивает на том, что никаких доказательств получения денег подсудимым нет, как и состава мошенничества.

Контракт же не выполнен до сих пор.