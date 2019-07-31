В Петербурге задержали главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области

Правоохранители задержали руководителя одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области «Норманн» Виктора Смирнова.



Следствие уже запросило ареста подозреваемого, передает ТАСС со ссылкой на источники.

При этом агентство не уточняет, в чем подозревается предприниматель. В январе 2019 его уже задерживали по делу об особо крупном мошенничестве, которое расследует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Тогда спустя двое суток после задержания Смирнов был отпущен под обязательство о явке, а позже в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Строительная компания «Норманн«начала свобю деятельность в 2004 году. Она зарегистрирована в поселке Шушары, Пушкинского района Петербурга.