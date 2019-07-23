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В Госдуме предложили считать согласием на медвмешательство звонок в «скорую»

23:21, 23.07.2019
В Госдуме предложили считать согласием на медвмешательство звонок в «скорую»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил отменить обязательное согласие на медицинское вмешательство. Он считает, что необходимо закрепить норму, приравнивающую вызов скорой помощи к такому согласию.

«По статистике 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?" — передает ТАСС слова Морозова.

Он пояснил, что согласно действующему законодательству врачи скорой, приезжая на вызов, не могут сразу же оказывать экстренную помощь пациенту, например, реанимационную, а должны сначала получить добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

ОбществоМедицина
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