В Госдуме предложили считать согласием на медвмешательство звонок в «скорую»

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил отменить обязательное согласие на медицинское вмешательство. Он считает, что необходимо закрепить норму, приравнивающую вызов скорой помощи к такому согласию.

«По статистике 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?" — передает ТАСС слова Морозова.

Он пояснил, что согласно действующему законодательству врачи скорой, приезжая на вызов, не могут сразу же оказывать экстренную помощь пациенту, например, реанимационную, а должны сначала получить добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.