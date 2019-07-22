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Прокуратура: татарстанцы задолжали своим детям почти 3 млрд рублей

11:39, 22.07.2019 1
Прокуратура: татарстанцы задолжали своим детям почти 3 млрд рублей
Фото: "Реальное время"

Задолженность по выплате алиментов в Татарстане достигла 2,9 млрд рублей. Эта цифра была озвучена при подведении итогов полугодия в Прокуратуре РТ.

Речь идет лишь о деньгах, взысканных с пап и мам по судебным решениям, по данным на 1 июля 2019 года.

Также на совещании обсудили вопросы соблюдения прав несовершеннолетних на общедоступное и бесплатное дошкольное образование и защиту законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особенно тех, кто находится в приемных семьях.

Напомним, в Верховный суд РТ направлено дело об издевательствах и убийстве ребенка в приемной семье из Алексеевского района.

ПроисшествияОбществоВластьОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:46
    боремся уже с последствиями....причем последствия еще и дальнейшие предстоят, так как с первыми так ничего и не поняли что натворили...
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