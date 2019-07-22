Прокуратура: татарстанцы задолжали своим детям почти 3 млрд рублей

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Задолженность по выплате алиментов в Татарстане достигла 2,9 млрд рублей. Эта цифра была озвучена при подведении итогов полугодия в Прокуратуре РТ.



Речь идет лишь о деньгах, взысканных с пап и мам по судебным решениям, по данным на 1 июля 2019 года.

Также на совещании обсудили вопросы соблюдения прав несовершеннолетних на общедоступное и бесплатное дошкольное образование и защиту законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особенно тех, кто находится в приемных семьях.

Напомним, в Верховный суд РТ направлено дело об издевательствах и убийстве ребенка в приемной семье из Алексеевского района.