В Казани наркоман на Mazda попытался уйти от погони и сбил полицейского-мотоциклиста

10 мая, в 20.50, инспектор ДПС заметил автомобиль Mazda с тонированными передними стеклами, сообщает МВД по РТ.

Этот водитель систематически совершал грубые нарушения ПДД и создавал реальную угрозу для других участников дорожного движения. Сотрудник ГИБДД начал преследование этого автомобиля. На требования об остановке водитель только увеличивал скорость, пытаясь уйти от погони. На одной из городских улиц водитель Mazda пересек сплошную разметку и столкнулся с патрульным мотоциклом. Инспектору ДПС удалось задержать нарушителя, несмотря на полученную травму. У водителя Mazda в крови обнаружили наркотические вещества. В отношении него были составлены административные материалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Ижевске сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем на пикапе. При попытке задержания водитель снес дверь машине ДПС.

