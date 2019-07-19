Трамп заявил о сбитом иранском беспилотнике в Ормузском проливе

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам Трампа, беспилотник находился менее чем в километре от корабля. Президент США пояснил, что беспилотник был уничтожен, так как от него исходила угроза безопасности судна и экипажа, передает CNN.

Ранее США ввели санкции в отношении пяти граждан Ирана и семи иранских компаний.



Отношения США и Ирана ухудшились, после того как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.