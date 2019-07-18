В Казани задержали адвоката-эксперта ЦОП «Бизнес против коррупции»

Фото: "Реальное время"

Как стало известно «Реальному времени», сегодня в казанском суде рассмотрят вопрос о мере пресечения для адвоката Элика Абдрашитова. Его задержали сотрудники УВД Казани после получения 1,5 млн рублей, Следком возбудил дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



Силовики полагают, что деньги адвокат получил как эксперт «Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» от потерпевшего по уголовному делу в отношении предпринимателя.

Отметим, ЦОП под крылом бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова создавался для защиты прав предпринимателей от незаконного уголовного преследования.

Выяснить позицию защиты «Реальному времени» пока не удалось — телефоны адвокатского кабинета Абдрашитова временно недоступны.

Ранее в Казани отправили под домашний арест бывшего главу мегаТСЖ Вячеслава Шелуханова, его подозревают в уводе муниципальных квартир, подлогах и фальсификации доказательств по гражданским делам.