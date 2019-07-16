Завершились работы на первом объекте «Том Сойер Феста — 2019»

16 июля на фестивале восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» закончились работы первого дома на Калинина, 12.

На протяжении месяца каждый будний день волонтеры приводили в порядок дом: у него появились новые наличники, были восстановлены утраченные элементы и укреплены венцы, а фасад был окрашен в насыщенный красный цвет.

Объект уникален для истории фестиваля — это первый дом, который благодаря проекту подключат к городским сетям. После окончания покрасочных работ дом начнут готовить к подведению канализации и водопровода. Ориентировочно, все работы на Калинина, 12 закончатся до зимы.

Дмитрий Полосин, координатор «Том Сойер Феста» в Казани: «Сначала было сложно договариваться с жителями, но мы объяснили, что пришли с благими целями, мы хотим обновить им фасад и помочь подвести водопровод и никаких денег не потребуем.

Главное для жителей — продлить жизнь дому, получить водопровод и канализацию. Мы уже сделали основную работу — укрепили венец, изготовили наличники, частично восстановили рамы, обновили фасад. Работы по подключению к сетям начнутся осенью, а скорее всего, до зимы все будет уже готово. У нас с жителями сложились теплые отношения, нам очень жаль с ними расставаться

В проведении работ нас поддерживали наши постоянные партнеры, я очень рад, что фестиваль «Том Сойер Фест» объединяет столько людей».

