Завершились работы на первом объекте «Том Сойер Феста — 2019»
16 июля на фестивале восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» закончились работы первого дома на Калинина, 12.
На протяжении месяца каждый будний день волонтеры приводили в порядок дом: у него появились новые наличники, были восстановлены утраченные элементы и укреплены венцы, а фасад был окрашен в насыщенный красный цвет.
Объект уникален для истории фестиваля — это первый дом, который благодаря проекту подключат к городским сетям. После окончания покрасочных работ дом начнут готовить к подведению канализации и водопровода. Ориентировочно, все работы на Калинина, 12 закончатся до зимы.
Дмитрий Полосин, координатор «Том Сойер Феста» в Казани: «Сначала было сложно договариваться с жителями, но мы объяснили, что пришли с благими целями, мы хотим обновить им фасад и помочь подвести водопровод и никаких денег не потребуем.
Главное для жителей — продлить жизнь дому, получить водопровод и канализацию. Мы уже сделали основную работу — укрепили венец, изготовили наличники, частично восстановили рамы, обновили фасад. Работы по подключению к сетям начнутся осенью, а скорее всего, до зимы все будет уже готово. У нас с жителями сложились теплые отношения, нам очень жаль с ними расставаться
В проведении работ нас поддерживали наши постоянные партнеры, я очень рад, что фестиваль «Том Сойер Фест» объединяет столько людей».
Справка
О фестивале «Том Сойер Фест»
«Том Сойер Фест» — фестиваль, в рамках которого активисты и волонтеры ремонтируют ценные объекты городской застройки, не являющиеся памятниками культуры. Это движение в защиту исторической среды увлекло многие города в России, в этом году ремонтные работы будут идти на исторических домах 25 российских городов. Фестиваль впервые провели в Самаре в 2015 году.
В Казани мероприятие стартовало в 2016 году. Тогда активисты отремонтировали три деревянных дома в центре города, приняло участие 125 волонтеров. В 2017 году число участников превысило 150 человек, было обновлено 4 дома, а в 2018 — еще 5 домов, итого казанский «Том Сойер Фест» силами неравнодушных горожан обновил 12 домов в центре Казани на радость их жителям.
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