Жители Арска выступили против строительства завода по переработке мусора

Сегодня в Арске состоялись общественные слушания проекта по организации на территории Арского района межмуниципального полигона. На встрече были глава района Ильшат Нуриев, руководитель оператора по переработке твердых бытовых отходов УК «ЖКХ» Сергей Богатов, а также заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильдус Насыров.

Почти все жители, пришедшие на слушания, выступили против появления межмуниципального полигона. В поддержку высказались лишь двое — директор Ледового дворца «Арча» Ильхам Шакиров и глава одного из фермерских хозяйств. Руководитель оператора по переработке твердых бытовых отходов УК «ЖКХ» Сергей Богатов пояснил, что на запланированном объекте будут сжигать древесные отходы. Известно, что по проекту объект носит название «межмуниципальный полигон». Но по факту это будет мусоросортировочный и мусороперерабатывающий завод, в котором также предусмотрена термообработка мусора, то есть сжигание. Сегодня на общественных слушаниях проект полигона не смогли представить, сообщается в официальной группе Arsk16.

На официальном портале Арского района размещено объявление о проведении сегодня встречи с населением «по вопросу строительства экотехнопарка на территории Арского муниципального района».