В конкурсную программу фестиваля «Рудник» вошли одиннадцать фильмов со всего мира

С 22 по 28 июля в Свияжске пройдет Третий фестиваль дебютного документального кино «Рудник», который организовывает Центр современной культуры «Смена». В его конкурсную программу вошли 11 фильмов режиссеров из Польши, Швейцарии, Украины, Испании, Голландии, Дании, Швеции, Финляндии, Бельгии, России и других стран. После каждого показа состоится обсуждение с участием авторов или программного директора фестиваля Евгении Марченко. Вход — свободный.

Зрители «Рудника» увидят фильмы молодых режиссеров на совершенно разные темы, часть из которых уже получила призы на крупных международных фестивалях. Это кино об охоте на метеорологические шары во Франции, центре спасения в Нью-Йорке, где нелегальные иммигранты продолжают грезить об «американской мечте», жизни футболистки, которая стремится попасть в сборную Украины, но внезапно остается сиротой и вынуждена ухаживать за своими малолетними братом и сестрой.

В программе «Рудника» также есть фильм об астронавтах, которые тестируют свой потенциальный полет на Марс в пустыне Омана, перед глазами изумленных местных жителей и о Нику — бездомном мальчике из Будапешта, режиссер исследовал его жизнь в течение шести лет, пока он рос в туннелях под городом, вступал в уличные банды и пытался понять свое место в мире.

Фестиваль в этом году посвящен одной из лучшей киношкол Европы — Лодзинской (Польша). Пять фильмов внеконкурсной программы сняты молодыми режиссерами из Лодзи.

Конкурсная программа третьего «Рудника»:

«Стоянка на дороге ветра» (реж. Наташа Харламова, Россия, 2018, 58 мин.)

«Безусловная любовь» (реж. Рафал Лысак, Польша, 2018, 40 мин.)

«Лукоморье» (реж. Алина Гудовская, Россия, 2019, 21 мин.)

«Охотники» (реж. Бенджамин Бюше, Швейцария, 2019, 17 мин.)

«Четвертое царство» (реж. Адан Альяга, Алекс Лора, Испания, 2019, 83 мин.)

«Белая Мама» (реж. Зося Родкевич, Евгения Останина, Россия, 2018, 97 мин.)

«Брюс Ли и беспризорник» (реж. Йост ван де Бруг, Голландия, Великобритания, Чехия, 2018, 82 мин.)

«Лай собак вдалеке» (реж. Симон Леренг Вильмонт, Дания, Швеция, Финляндия, 2017, 90 мин.)

«Домашние игры» (реж. Алиса Коваленко, Украина, Польша, Франция, 2018, 86 мин.)

«Марс, Оман» (реж. Ванесса дель Кампо Гатель, Бельгия, 2018, 21 мин.)

«Жизнь от смерти» (реж. Туули Теелахти, Финляндия, 2017, 20 мин.)

Выбор победителей

В состав жюри этого года вошли режиссер и сценарист Наталья Мещанинова, главный редактор издательства «Rosebud Publishing», преподаватель истории кино Виктор Зацепин, режиссер и преподаватель Лодзинской киношколы Мацей Дрыгас.

Они выберут лучшие фильмы в трех номинациях — гран-при, лучшая полнометражная и короткометражная работа и уже традиционный приз анонимного критика. Победители разделят между собой 1300 евро и получат специальные призы, придуманные художниками Рашитом Сафиуллиным и Ильей Артамоновым.

Школы документального кино и документальной анимации

Помимо показов, обсуждений и мастер-классов, в Свияжске будет работать лаборатория Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, в которой начинающие режиссеры смогут снять свои первые фильмы. Руководит лабораторией молодой режиссер Ольга Привольнова. Для тех, кому интересен жанр документальной анимации, пройдут занятия программного директора Большого фестиваля мультфильмов Дины Годер и сценариста Александра Родионова. Результаты работы мастерских зрители увидят в последний день фестиваля.

«Рудник» уже в третий раз пройдет в 60 километрах от Казани — в Свияжске, на земле с большой историей, посреди Волги и Свияги с их невероятными пейзажами. На семь дней остров станет центром молодого документального кино со всего мира.

Организаторы: фонд «Живой город», Центр современной культуры «Смена» и музей-заповедник «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры РТ.

Даты проведения: 22 июля — 28 июля 2019 года

Место проведения: Остров Свияжск, Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

Сайт: http://rudnikfest.ru

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