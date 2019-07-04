Роскомнадзор о причастности к сбоям в Facebook, WhatsApp и Instagram: «Неси еще патроны, Петька!»

Роскомнадзор прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что ведомство причастно к сбоям в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.

«Ну, что мы можем сказать на это? «Неси еще патроны, Петька!», — написал РКН в в Twitter.



Напомним, что вчера пользователи начали массово жаловаться на неполадки в работе приложений WhatsApp, Instagram, Facebook и Facebook Messenger. В мессенджерах распространялись слухи о причастности Роскомнадзора к сбоям.

В настоящее время Facebook и Instagram полностью восстановили работу.