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Роскомнадзор о причастности к сбоям в Facebook, WhatsApp и Instagram: «Неси еще патроны, Петька!»

09:37, 04.07.2019
Роскомнадзор о причастности к сбоям в Facebook, WhatsApp и Instagram: «Неси еще патроны, Петька!»
Фото: minsvyaz.ru

Роскомнадзор прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что ведомство причастно к сбоям в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.

«Ну, что мы можем сказать на это? «Неси еще патроны, Петька!», — написал РКН в в Twitter.

Напомним, что вчера пользователи начали массово жаловаться на неполадки в работе приложений WhatsApp, Instagram, Facebook и Facebook Messenger. В мессенджерах распространялись слухи о причастности Роскомнадзора к сбоям.

В настоящее время Facebook и Instagram полностью восстановили работу.

Технологии
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