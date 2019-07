Facebook и Instagram полностью восстановили работу после сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram заработали в нормальном режиме. Об этом сообщается на официальных страницах компаний в Twitter.

В Facebook заявили, что все проблемы, в том числе трудности при загрузке или отправке рисунков, видео и других файлов, полностью устранены. Сервисы соцсети должны быть доступны «на 100% для всех».

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.