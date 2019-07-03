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Сегодня на «Свияжских холмах» стартуют открытый чемпионат и первенство Татарстана по гольфу

04:18, 03.07.2019
Сегодня на «Свияжских холмах» стартуют открытый чемпионат и первенство Татарстана по гольфу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В среду, 3 июля, под Казанью начнется открытый чемпионат и первенство Татарстана по гольфу. Соревнования традиционно проходят на поле курорта «Свияжские холмы».

В турнирах примут участие 20 спортсменов из Казани, Врехнего Услона, Марий Эл и Чувашии, передает пресс-служба Минспорта РТ.

Напомним, что соревнования начали проводиться в 2011 году. Само поле для гольфа под Казанью появилось в 2008 году. Его созданием занималась швейцарская компания Harradine Golf AG. Изначально поле занимало 32 га, на которых располагались 9 лунок. Вторая очередь проекта, открытая в 2015 году, добавила еще 9 лунок на 36 га. Как сообщали СМИ, только на вторую очередь было потрачено 100 млн рублей.

ОбществоСпорт Татарстан
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