В Казани подростки прыгали по крышам припаркованных автомобилей

На улице Гагарина в Казани подростки разгромили припаркованные у дома автомобили. Видеозапись с камер наружного наблюдения опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как один из трех несовершеннолетних прыгает с машины на машину, а также скачет на багажнике. После звуков сигнализации молодые люди сбежали.

Было ли подано заявление в полицию, не сообщается. В ближайшее время информация по данному инциденту будет уточнена.

Напомним, весной в Казани жестоко избили подростка, нападение произошло во дворе дома рядом со школой в Советском районе. 16-летнего юношу сбила с ног группа сверстников и уже не дала подняться, избивая ногами.