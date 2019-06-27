На замещение поста руководителя исполкома Заинска объявили конкурс
На заседании совета Заинска рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя исполкома города Сергея Максимова.
От него поступило личное заявление о досрочном снятии с него полномочий, его просьбу удовлетворили, сообщает «Заинск-информ».
С сегодняшнего дня обязанности главы исполкома Заинска возложены на Татьяну Кузнецову, которая до этого занимала должность заместителя руководителя. На замещение поста руководителя исполкома Заинска объявили конкурс, который пройдет 22 июля.
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