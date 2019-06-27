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На замещение поста руководителя исполкома Заинска объявили конкурс

09:56, 27.06.2019

На заседании совета Заинска рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя исполкома города Сергея Максимова.

От него поступило личное заявление о досрочном снятии с него полномочий, его просьбу удовлетворили, сообщает «Заинск-информ».

С сегодняшнего дня обязанности главы исполкома Заинска возложены на Татьяну Кузнецову, которая до этого занимала должность заместителя руководителя. На замещение поста руководителя исполкома Заинска объявили конкурс, который пройдет 22 июля.

ОбществоВласть Татарстан
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