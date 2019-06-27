В России стиль вождения автомобилистов будут оценивать с помощью специального сервиса

В 2021 году в России заработает сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля.

С его помощью страховщики смогут относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщает «РИА Новости». Для оценки качества станут применять данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД.

Сервис будет собирать статистику о событиях с участием автомобиля.

Напомним, ранее страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России.