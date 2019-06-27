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В России стиль вождения автомобилистов будут оценивать с помощью специального сервиса

08:24, 27.06.2019
В России стиль вождения автомобилистов будут оценивать с помощью специального сервиса
Фото: pixabay.com

В 2021 году в России заработает сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля.

С его помощью страховщики смогут относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщает «РИА Новости». Для оценки качества станут применять данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД.

Сервис будет собирать статистику о событиях с участием автомобиля.

Напомним, ранее страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России.

ТехнологииОбщество
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