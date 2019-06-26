В Казани продают сувениры в виде женщины с большой грудью и в татарском наряде — видео

Фото: ТНВ

В социальных сетях обсуждают сувениры в виде женщины с пышной грудью и в татарском калфаке, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Авторы сообщений утверждают, что такие сувениры продаются в Казанском кремле, однако корреспонденты телеканала кроме традиционных кукол и татарских матрешек ничего там не нашли.

«Администрация кремля и мы, общественная палата, следим за ассортиментом. Здесь не увидишь ни из Китая, ни таких фигурок. А что касается Баумана, Кремлевской, мы живем на свободном рынке, люди занимаются бизнесом», — сказал член Общественной палаты (комитет по народному художественному промыслов при ТПП РТ) Артур Мустаев.

В километре, на улице Кремлевской, корреспонденты нашли оголенные фигуры — на магнитах и в виде статуэток. Автора работ в магазине не назвали, а лишь удивились такому ажиотажу, ведь продают с 90-х годов.

«У нас не хватает юмора в жизни, надо к этому отнестись как к забавным фигуркам», — считает директор ООО «Казанский сувенир» Наталья Карченко.

В Центре развития народных промыслов отметили, что контролировать использование татарского костюма или орнамента невозможно.



«Пошел бум, вижу такие ужасные вещи, стоят по 50 рублей, наше дороже. Это общероссийская проблема, на законодательном уровне надо принимать», — сообщил гендиректор центра Нури Мустафаев.

