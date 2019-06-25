В МВД Башкирии прокомментировали обнаружение машины Луизы Хайруллиной

В МВД РБ рассказали подробности об обнаружении автомобиля кассира Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 23 млн рублей из салаватского отделения «Россельхозбанка».

Автомобиль, которым могла пользоваться семья Хайруллиной, был обнаружен в результате «запланированного обыска», подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«Полицейскими экспертами-криминалистами и следователями проведено тщательное исследование автомашины. Результаты будут приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», — сообщили «Реальному времени» в МВД Башкирии.

Расследование уголовного дела и розыск подозреваемой и ее семьи продолжается.

По данным источников «Реального времени», в этот день следователи планировали провести несколько обысков, но от родственников Хайруллиных поступила информация, что найден автомобиль.

Напомним, что сегодня стало известно об обнаружении автомобиля в гараже отца Луизы Хайруллиной. Следствие полагает, что семья могла прятаться там какое-то время или только планировала это сделать.