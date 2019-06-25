Новости бизнеса

11:49 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Магазины Black Star Wear в Казани выставлены на продажу за 11 млн рублей

11:27, 25.06.2019
Магазины Black Star Wear в Казани выставлены на продажу за 11 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Овчинников

На Avito размещено объявление о продаже двух магазинов сети Black Star Wear в Казани — в ГУМе и ТЦ «Парк Хаус» — за сумму почти 11 млн рублей.

Совокупный оборот магазинов составляет 2,25 млн рублей в месяц, указано в описании. Причиной продажи называется «смена сферы деятельности и переход в более крупный бизнес».

Напомним, что в мае основатель бренда Black Star рэпер Тимати (Тимур Юнусов) выпустил совместно с Минобороны РФ коллекцию одежды, которая подверглась критике за схожесть одной из моделей с одеждой на китайском сайте AliExpress.

БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров