ЮИТ уйдет из Москвы, но продолжит строить жилье в Казани и Санкт-Петербурге

Фото: Гуландам Фатхуллина

Финский концерн «ЮИТ» прекратит заниматься жилищным строительством в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону. Концерн собирается уменьшить инвестированный в Россию капитал на 100 млн евро и «улучшить рентабельность» бизнеса. Из Москвы и из Московской области ЮИТ планирует уйти до конца 2020 года.

«ЮИТ достроит все объекты, находящиеся сейчас в стадии строительства, и передаст их клиентам, а также продолжит получение разрешений на строительство и проектирование объектов, которые не находятся на этапе строительства», — сообщает финский концерн на своем сайте.

В Ростове-на-Дону ЮИТ продаст незастроенные участки — начатых проектов в этом регионе у застройщика нет.

В то же время ЮИТ продолжит заниматься жилищным строительством в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени, мотивируя это тем, что деятельность в этих городах остается рентабельной из-за наличия на рынке хорошего предложения земельных участков.

«Ожидается, что продажа бизнеса и участков приведет к получению положительного чистого кассового потока в размере примерно 50 млн евро в течение 2019—2021 годов, основная доля которого будет генерироваться в течение 2020—2021 годов. Вследствие этих мер во втором квартале ЮИТ выполнит разовое частичное списание в балансовую стоимость завершаемых бизнесов в размере 31 млн евро и сделает резерв на сумму 9 млн евро для завершаемых бизнесов», — сообщает ЮИТ на своем официальном сайте.