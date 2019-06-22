Источник: в Башкирии в результате столкновения лодок винт мотора задел голову ребенка

Фото: мчс

В Дюртюлинском районе Башкирии мужчина 1986 г. р. с ребенком 2008 г. р., пересекая реку на лодке, не справился с управлением, в результате чего оба упали в воду. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

Инцидент произошел накануне, предварительно, из-за волны от еще одной лодки, которая проплывала рядом. Мужчина и ребенок выпали из лодки, но она продолжила движение и винтом задела голову ребенку.

На данный момент мальчик находится в реанимации.

В МЧС сообщили, что на искусственном водоеме размерами 700*300 м около Дюртюлей в результате образования волны во время катания на резиновой лодке с небольшим мотором судоводитель и несовершеннолетний пассажир 2008 г. р. выпали из лодки. Неуправляемая лодка зацепила по касательной голову и голень ребенка. Ребенка госпитализировали в Дюртюлинскую центральную районную больницу.