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Происшествия

В Пермском крае почти четыре тысячи человек остались без газа из-за ДТП

06:18, 22.06.2019
В Пермском крае почти четыре тысячи человек остались без газа из-за ДТП
Фото: torange.biz

В Александровске Пермского края 3 991 человек остался без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП.

Так, в 1:26 в результате аварии на ул. Чернышевского, д. 4 была нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления диаметром 150 мм. В 2:34 было прекращено газоснабжение почти 4 тыс. абонентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в городе Лысьва Пермского края произошел взрыв на магистральном газопроводе.

Происшествия
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