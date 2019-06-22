В Пермском крае почти четыре тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В Александровске Пермского края 3 991 человек остался без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП.

Так, в 1:26 в результате аварии на ул. Чернышевского, д. 4 была нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления диаметром 150 мм. В 2:34 было прекращено газоснабжение почти 4 тыс. абонентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.



Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в городе Лысьва Пермского края произошел взрыв на магистральном газопроводе.