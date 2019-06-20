Из уфимского кинотеатра эвакуировали 400 человек после сообщения о пожаре

В Уфе спасатели эвакуировали 400 зрителей кинотеатра из-за сообщения о пожаре в развлекательном комплексе.

Как сообщает ГУ МЧС по Башкирии, в 22:50 (20:50 мск) в ведомство поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре «Планета» по улице Энтузиастов.

Прибывшие на место пожарные внешних признаков горения не обнаружили. Они провели разведку и эвакуировали 400 посетителей из девяти кинозалов кинотеатра «Киномакс». Пострадавших нет.

В результате очагов возгорания не обнаружено.

«Сообщение о пожаре не подтвердилось, вызов был ложный», — отметили в МЧС.

Ранее в Уфе потушили пожар, охвативший два жилых дома.