Из уфимского кинотеатра эвакуировали 400 человек после сообщения о пожаре
В Уфе спасатели эвакуировали 400 зрителей кинотеатра из-за сообщения о пожаре в развлекательном комплексе.
Как сообщает ГУ МЧС по Башкирии, в 22:50 (20:50 мск) в ведомство поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре «Планета» по улице Энтузиастов.
Прибывшие на место пожарные внешних признаков горения не обнаружили. Они провели разведку и эвакуировали 400 посетителей из девяти кинозалов кинотеатра «Киномакс». Пострадавших нет.
В результате очагов возгорания не обнаружено.
«Сообщение о пожаре не подтвердилось, вызов был ложный», — отметили в МЧС.
Ранее в Уфе потушили пожар, охвативший два жилых дома.Происшествия Башкортостан
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