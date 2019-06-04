В Уфе потушили пожар, охвативший два жилых дома

Сегодня в 2.22 поступило сообщение о том, что на ул. Менделеева в Уфе горят два жилых дома, сообщает ГУ МЧС России по РБ.

На тушение силы и средства были отправлены по повышенному номеру пожара. На месте было установлено, что горят два дома — одно- и двухэтажный и баня. В 3.45 открытое горение ликвидировано. Погибших, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, утром 30 мая поступило сообщение о горении двух жилых домов на ул. Средней Республиканской в Уфе, сообщает ГУ МЧС России по РБ.

На месте было установлено, что горят два деревянных частных дома, есть угроза распространения пожара на соседние здания. Был объявлен второй ранг пожара. Погибших, пострадавших нет.