В казанском аэропорту около шести часов задерживают вылет самолета в Санкт-Петербург

В аэропорту Казани около шести часов задерживают вылет самолета в Санкт-Петербург по техническим причинам. Об этом «Реальному времени» сообщила одна из пассажирок.

Самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь из столицы Татарстана в 13:15. О первой задержке лайнера объявили около 13:00, пассажирам сказали, что он вылетит в 14:00. Потом вылет откладывали на 17:00, на 18:20, на 20:00, на 20:10 и на 20:40.

«Представители компании ничего вразумительного сказать не могут. Самолет отменен по техническим причинам. Нам должны были выслать новый. Он летит из Москвы, и ориентировочно 20:40 — это последнее время (вылета)», — сказала пассажирка.

Пассажирам предоставили горячее питание, однако в компании отказались разместить их в гостинице.