Производители предупредили, что заканчиваются запасы российского риса

К августу запасы отечественного риса в РФ могут закончиться, сообщили в Южном рисовом союзе. Речь идет в основном о круглозерном рисе



«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объёме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — приводит сообщение организации «Интерфакс».

На июнь, по данным рисосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий Краснодарского края, остатки риса-сырца и рисовой крупы составляют 82,7 тыс. тонн. Это на 33,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом. Также этот показатель является самым низким за последние четыре года: в июне 2016 года остатки риса-сырца составляли 186,6 тыс. тонн, в июне 2017 года — 109,4 тыс. тонн.