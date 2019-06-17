В Казани Сабантуй пройдет на 4 площадках

В этом году Сабантуй в Казани отпразднуют 23 июня. Мероприятия будут организованы на 4 площадках.

Власти столицы Татарстана проведут праздник в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, лесопарковой зоне озера Лебяжье и на Казанском ипподроме, рассказал сегодня на деловом понедельнике в мэрии начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Главной площадкой Сабантуя традиционно станет роща в Мирном. Там, кроме привычных соревнований и гуляний, запланировано выступление Айдара Сулейманова, Данира Сабирова и «Хора Турецкого».

Майдан рощи в Дербышках примет различные коллективы города. Хедлайнерами праздника в Дербышках станут Салават Фатхетдинов, а также Салават Миннеханов и Гүзэлем.

Особенностью площадки на Лебяжьем озере станет отдельная зона, посвященная мировому чемпионату WorldSkills Kazan 2019. Здесь молодые профессионалы продемонстрируют свои навыки в различных компетенциях.

На Казанском ипподроме состоятся традиционные скачки и концертная программа.

На каждой площадке Сабантуя будут работать летние кафе и торговые точки. Каждый желающий сможет приобрести сувениры, татарскую национальную кулинарную продукцию и изделия народных промыслов.