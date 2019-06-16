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Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин отказываются от карьеры и становятся папами в декрете

20:30, 16.06.2019
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин отказываются от карьеры и становятся папами в декрете
Фото: realnoevremya.ru

Председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов сообщил, что в 2018 году менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось на 670 тысяч женщин, сообщает «РИА Новости».

В России и некоторых других станах День отца отмечают 16 июня. Только 2% мужчин согласны прервать карьеру и стать папами в декрете. В 2018 году на 670 тысяч женщин в декрете приходилось 13,7 тысячи мужчин.

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