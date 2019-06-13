Технологии зеленого охлаждения планеты обсудят на 100+ Forum Russia

Зеленое строительство и экология городов будущего станет одной из главных тем VI Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. В программе также — перспективы ревитализации городских парков региона.

Спикеры представят новые экологичные технологии строительства, расскажут о российских и зарубежных разработках систем сертификации объектов и представят новые концепции городов будущего. На Форуме выступят — член Общественной палаты Москвы, рабочих групп по энергетике Министерства строительства и ЖКХ РФ и Министерства энергетики РФ Евгений Гашо, руководитель экологического движения «Раздельный сбор мусора» Татьяна Нагорская, генеральный директор ГК «Бюро техники» Вера Бурцева, генеральный директор «EST Group» Евгений Тесля, генеральный директор Совета по экологическому строительству в России RuGBC Гай Имз (Великобритания), а также Диру Тадани, американский архитектор и градостроитель, один из лидеров движения нового урбанизма в США, автор книги «Язык городов». Его работы в области планировки новых городов и реконструкции городских территорий отмечены премиями Института американских архитекторов и Конгресса нового урбанизма.

Город будущего в концепции Диру Тадани — это прежде всего пространство здоровой городской среды, которая гармонизирует все сферы жизни: «Сейчас мы тратим столько же энергии на перемещение, сколько на обогрев и охлаждение зданий. Все это — составляющие глобального кризиса — энергетического и финансового. Надеюсь, в будущем мы будем жить в среде, которая создает диалог между людьми. В ней зависимость от внешних источников энергии будет минимальна — дома станут использовать солнечный свет и солнечную энергию. И, конечно, город будущего должен быть красивым, потому что среда формирует людей. В эпоху Ренессанса человек мыслился как центр вселенной — нужно вернуться к этому мировоззрению. Планировщики и политики должны иногда принимать непопулярные решения, потому что планировщик не просто строит жилье — он диктует образ жизни, и я думаю, что гуманистический подход тут обязателен».

На форуме также выступит индийский архитектор Мониш Сирипурару, основатель компании Ant Studio, разработчик уникальной технологии охлаждения The Beehive — «Улей». В рамках экологической программы ООН он предложил охлаждающую систему из терракотовых трубок, сквозь которые льется вода, — аналог автоматизированной древней технологии охлаждения воды в глиняных сосудах: «Каждый раз, когда мы охлаждаем пространство вокруг нас, мы нагреваем планету. И нам нужны действительно недорогие технологии, простые и благоприятно влияющие на окружающую среду. В будущем мы будем использовать их как технологии, помогающие сделать комфортным пространство вокруг нас, не нанося вреда природе», — подчеркнул он. Мониш Сирипурару расскажет о перспективах таких технологий, а также об экологических программах ООН.

«Современные мегаполисы перегревают планету. Чтобы превратить их в зеленые острова на тепловой карте мира, необходим новый подход к строительству не только отдельных зданий, но и целых городов. Несмотря на то что стоимость «зеленого объекта» выше и окупается он дольше, его итоговая экономическая эффективность выше — сокращение энергопотребления на обслуживание таких объектов может достигать 85%. В условиях назревающего энергетического кризиса и ухудшения экологической ситуации в мире зеленое строительство становится актуальным и сможет предотвратить глобальную экологическую катастрофу», — отмечают организаторы 100+ Forum Russia.

Среди кейсов форума — небоскребы c парками и скверами на крышах и стенах, пассивные здания, которые используют энергию солнца и ветра, собирают дождевую воду и расходуют минимум энергии на отопление и охлаждение, а также проекты комфортных зеленых зон и бульварных лент в мегаполисах России, Европы, Америки и Азии. В программе секции также планируется рассмотреть возможности развития центральных рекреационных зон региона, в том числе — парков, набережных и береговых линий Казани. Сооснователь бюро WOWHAUS, автор проекта ревитализации Парка Горького Олег Шапиро поможет ответить на вопрос о том, что необходимо для создания современного общественного пространства, которое станет love-marks — любимым местом для горожан.