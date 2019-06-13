Павел Мамаев назвал позором процесс по своему делу

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отказался просить суд о снисхождении во время рассмотрения жалобы в Мосгорсуде.



«Ваша честь! Восемь месяцев мы что-то просим, уже ничего не хочу просить. Просто скажу, что все, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор!» — сказал Мамаев.



Он также выразил уверенность, что на сегодняшнем заседании ничего не изменится.

«Это просто очередное шоу для нас и для телевидения, которое тут сегодня работает», — цитирует Мамаева RT.

Напомним, что 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

