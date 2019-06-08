Журналиста «Медузы» пообещали поместить в отдельную камеру

Этой ночью журналиста онлайн-издания «Медуза» Ивана Голунова доставили в изолятор временного содержания (ИВС). Полиция пообещала поместить его в отдельную камеру с видеонаблюдением.

«ОНК Москвы будет продолжать следить за соблюдением его прав», — приводит «Интерфакс» слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, в ИВС журналист пробудет до утра, после чего будет принято решение о мере пресечения в отношении него.

Напомним, что накануне, 7 июня, в Москве был задержан один из самых известных российских журналистов-расследователей Иван Голунов. Полиция утверждает, что при досмотре у задержанного были найдены наркотики. Однако сам журналист и издание «Медуза» утверждают, что вещества были ему подброшены. Характерной стала история с фотографиями нарколаборатории, которые выложили на сайте МВД как иллюстрацию к сообщению о задержании Голунова. Однако позже полиции пришлось признать, что эти снимки не были сделаны ни при задержании, ни в квартире подозреваемого.