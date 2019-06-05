В Башкирии прогнозируют заморозки и порывистый ветер до 21 м/с

Ночью и утром 6 июня в Башкирии местами ожидаются заморозки до -2, сообщает ГУ МЧС России по РБ.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями. По республике прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре до 16—21 м/с. Днем воздух прогреется до 20—25.

Напомним, в конце мая Башкирию накрыл снегопад. Тогда в северо-восточных районах республики выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град.

