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В Башкирии прогнозируют заморозки и порывистый ветер до 21 м/с

12:42, 05.06.2019
В Башкирии прогнозируют заморозки и порывистый ветер до 21 м/с
Фото: pixabay.com

Ночью и утром 6 июня в Башкирии местами ожидаются заморозки до -2, сообщает ГУ МЧС России по РБ.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями. По республике прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре до 16—21 м/с. Днем воздух прогреется до 20—25.

Напомним, в конце мая Башкирию накрыл снегопад. Тогда в северо-восточных районах республики выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град.

Общество Башкортостан
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