«Челси» стал победителем «Лиги Европы»

«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы — второго по значимости турнира для футбольных клубов, входящих в УЕФА.

Матч прошел в Баку и завершился со счетом 4:1. Дважды отличился полузащитник Эден Азар, по одному разу — Оливье Жиру и Педро. «Арсенал» ответил забитым мячом Алекса Ивоби.

Лондонский «Челси» уже становился победителем Лиги Европы в 2013 году

Ранее сообщалось, что игрок «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал на финал Лиги Европы против «Челси» в Баку из-за политической ситуации.