Новости происшествий

20:16 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Вольске арестовали подростка, напавшего с топором на девочку

19:02, 29.05.2019
В Вольске арестовали подростка, напавшего с топором на девочку
Фото: torange.biz

Вольский районный суд Саратовской области арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе Вольска.

Подростку предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом». Он пробудет под стражей два месяца, пишет «Интерфакс».

Злоумышленник не признал вину.

«Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, напавшего с топором на девочку в школе Вольска. Перед нападением ученик бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после нападения с топором на девочку поручил за неделю проверить все школы в регионе.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров