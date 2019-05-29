В Вольске арестовали подростка, напавшего с топором на девочку

Вольский районный суд Саратовской области арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе Вольска.

Подростку предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом». Он пробудет под стражей два месяца, пишет «Интерфакс».

Злоумышленник не признал вину.

«Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни», — цитирует его «РИА Новости».



Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, напавшего с топором на девочку в школе Вольска. Перед нападением ученик бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после нападения с топором на девочку поручил за неделю проверить все школы в регионе.