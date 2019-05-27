В России запустили бета-версию антипиратского реестра

Медиа-коммуникационный союз (МКС) завершил разработку автоматизированного программного решения антипиратского реестра. Его бета-версию представили сегодня в Москве.



По словам главы МКС Михаила Демина, реестр уже содержит более 300 тыс. ссылок

«Современное программное решение на основе самообучающихся систем значительно повысит эффективность борьбы с интернет-пиратством и будет способствовать дальнейшему росту потребления легальных видеосервисов», — сказал он.

В бета-версии реестра можно подать заявление о нарушении прав для зарегистрированных правообладателей в ручном режиме, а также загрузить несколько URL-страниц напрямую из специализированных систем поиска нелегального контента, пишет ТАСС.

Ранее российская компания «Яндекс» запустила специальную программу, которая в автоматическом режиме будет «зачищать» пиратский контент.