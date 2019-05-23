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США предъявили Ассанжу новые обвинения еще по 17 пунктам

23:48, 23.05.2019
США предъявили Ассанжу новые обвинения еще по 17 пунктам
Фото: russian.rt.com

Власти США предъявили Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже, сообщает «РИА Новости».

По заявлению министерства юстиции США, В Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома.

Напомним, ранее прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ордер был запрошен в связи с возобновлением дела о преступлениях на сексуальной почве в отношении Ассанжа. Если суд решит арестовать его, то он будет экстрадирован в Швецию, рассказали в пресс-службе надзорного органа страны.

В настоящее время Ассанж находится под стражей в Великобритании.

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