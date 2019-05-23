Итоги первого дня ЦИПР-2019

Прошел первый день конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В первый день состоялось подписание 6 соглашений, 40 российских и зарубежных компаний приняли участие в выставочной экспозиции общей площадью 2 000 кв. м, частью которой стали в том числе и роботы.

В первый день ЦИПР состоялось обсуждение смежных национальных и ведомственных проектов по направлениям: здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, жилье и городская среда, транспорт и логистика, промышленность. Помимо этого эксперты обсудили: цифровое государственное управление; информационную безопасность; кадры для цифровой промышленности и информационную инфраструктуру.

Одним из ключевых событий первого дня ЦИПР-2019 стала закладка камня сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане. Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. В церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

После завершения презентации Сергей Чемезов и Рустам Минниханов совершили обход экспозиции, где познакомились с продуктами российских компаний и протестировали некоторые из них. В частности, в поле зрения попали очки дополненной реальности от NtechLab. Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации «Ростех»: «Как вы знаете, технология FindFace уже доказала свою эффективность. В ходе ЧМ-2018 она помогла задержать более 180 правонарушителей, которых система сама опознала по изображениям. Тогда использовались стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов. Теперь мы предлагаем новое решение, удобное и мобильное, — очки дополненной реальности, которые помогают правоохранителям опознать лиц, находящихся в розыске.

Эти очки уже тестируются департаментом информационных технологий Москвы. Они подключаются к Единому центру хранения и обработки данных Москвы, интегрированному с базой МВД. Это позволяет полицейским при патрулировании «увидеть» разыскиваемых преступников на улице или в толпе. Детектирование происходит с помощью встроенной в очки камеры. При этом скорость поиска совпадений при объеме базы в несколько миллиардов фото не превышает одной секунды.

Технической реализацией проекта занимается наш партнер NtechLab, который производит соответствующий «софт». Под это программное обеспечение могут использоваться очки различных производителей.

Внедрение этого проекта в практику — вопрос ближайшего времени: думаю, уже в следующем году вы сможете увидеть полицейских с необычными гаджетами на улицах крупных городов».

В первый день ЦИПР-2019 состоялось подписание шести соглашений:

компании «ХайТэк» и InfoWatch заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии для создания интеллектуальных систем безопасности на базе технологий нейронных сетей и машинного обучения;

АО «Швабе» и ООО «КардиоКварк» подписали меморандум о сотрудничестве с целью эффективного решения задач борьбы с социально-значимыми (сердечно-сосудистыми) заболеваниями и повышения доступности и качества телемедицинских услуг. Подписание состоялось в рамках национального проекта «Кардиология».

АО «БАРС Груп» и Аналитический центр Министерства сельского хозяйства РФ подписали соглашение о взаимодействии для обмена информацией в области цифрового развития сельского хозяйства, для создания и развития государственных информационных ресурсов о состоянии и развитии агропромышленного комплекса;

ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эc» и Фонд «Сколково» — соглашение о создании центра коллективного пользования;

АО «Швабе» и АО «ЮСАР+» — соглашение о стратегическом партнерстве с целью осуществления ряда инициатив по продвижению продукции и услуг на мировом рынке;

АО «Швабе» и АО «РТ-Медицина» — соглашение о стратегическом партнерстве с целью осуществления ряда инициатив по продвижению продукции и услуг сторон на мировом рынке.

Первый день завершился главным пленарным заседанием на тему «Экономика в цифре. Трансформация государства и бизнеса». Модератором выступила Анна Серебряникова, член совета директоров «МегаФон», президент ассоциации участников рынка больших данных, руководитель рабочей группы «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» (представитель дорожной карты по большим данным). В рамках обсуждения спикеры обсудили следующие вопросы: какие базовые условия и инфраструктура для диверсификации ОПК были созданы сегодня? Какие меры реализации планируются в ближайшем будущем? Какова роль нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и остальных нацпроектов в диверсификации ОПК?

Почетными гостями первого дня конференции ЦИПР-2019 стали: заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко; спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков; заместитель премьер-министра — министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов; министр правительства Москвы и руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко; индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов; директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская; председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков; председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров.

Мероприятие проходит при поддержке Администрации президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан, Аналитического центра при Правительстве РФ и Евразийской экономической комиссии. Стратегическими партнерами выступают госкорпорация «Ростех», АНО «Цифровая экономика», госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», Иннополис.

Генеральными партнерами стали лидер вертолетостроительной отрасли — холдинг «Вертолеты России» и ключевой участник радиоэлектронного рынка России — холдинг «Росэлектроника». Официальные партнеры конференции — правительство Нижегородской области, ОАО «РЖД» РТ — Развитие бизнеса. Официальный банк конференции — АО «Россельхозбанк». Официальные партнеры сессии: «Ростелеком», Ctrl2Go. Бизнес-партнеры: ПАО «Сбербанк», HUAWEI, SAP.

Партнеры: АО «Концерт Росэнергоатом», IVA Technologies, CISCO, OCS, P4NET, Национальный центр информатизации, АО «Концерн Автоматика», «Швабе», Фонд «Сколково», NtechLab, Digital October, АО «Ситроникс».

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