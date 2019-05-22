В России организатор международного наркосиндиката впервые получил пожизненный срок

Организатор международного наркосиндиката Шерали Табаров впервые в истории правоприменительной практики России был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы.

В МВД рассказали, что участники преступного сообщества организовали канал поставок героина из Афганистана в Таджикистан, а затем транзитом через страны Средней Азии в Россию. Наркотики сбывали через разветвленную сеть в регионах.

На счету Табарова и его подельников 20 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъяли более 696 килограммов героина.

Московский областной суд приговорил 14 руководителей и участников данного преступного сообщества к различным срокам лишения свободы от 6 до 23 лет. Табаров приговорен к пожизненному лишению свободы. Верховный суд РФ оставил без изменения решение Московского областного суда.



Ранее под Набережными Челнами полиция задержала наркодилера из Москвы.

