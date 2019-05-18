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В Италии призвали отменить санкции против России

19:21, 18.05.2019
В Италии призвали отменить санкции против России
Фото: pixabay.com

Итальянская партия «Лига» постарается убедить Европу отменить санкции против России. Об этом заявил министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайою.

По его мнению, Россия является важным партнером, которая «не должна находиться в изоляции».

«Мы постараемся убедить остальных в этом, чтобы в итоге все с нами согласились», — цитирует Чентинайою «РИА Новости».

Напомним, ранее в Милане госпитализировали экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

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