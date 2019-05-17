Поставщика видеооборудования будут судить за хищение 2 млн рублей у «Салавата Юлаева»

В Советский районный суд Уфы направлено уголовное дело о хищении денежных средств, принадлежащих уфимскому хоккейному клубу.



Источник «РИА Новости» в «Салавате Юлаеве» сообщил, что речь идет именно об этой команде.



Следствие установило, что руководство спортивной организации заключило с предпринимателем договор на установку камер видеонаблюдения. Однако вместо заявленного оборудования коммерсант использовал более дешевый аналог, а разницу стоимости в сумме свыше 2 миллионов рублей присвоил.

Денежные средства подозреваемый легализовал, заключив фиктивный договор и проведя их через расчетные счета другой фирмы.

Сейчас фигуранту по делу о хищении предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД РФ.



Ранее Следком задержал двух директоров нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Они задержаны в рамках уголовного дела, которое возбуждено по статье «Присвоение или растрата».

