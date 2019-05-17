Новости происшествий

19:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Поставщика видеооборудования будут судить за хищение 2 млн рублей у «Салавата Юлаева»

17:58, 17.05.2019
Поставщика видеооборудования будут судить за хищение 2 млн рублей у «Салавата Юлаева»
Фото: hcsalavat.ru

В Советский районный суд Уфы направлено уголовное дело о хищении денежных средств, принадлежащих уфимскому хоккейному клубу.

Источник «РИА Новости» в «Салавате Юлаеве» сообщил, что речь идет именно об этой команде.

Следствие установило, что руководство спортивной организации заключило с предпринимателем договор на установку камер видеонаблюдения. Однако вместо заявленного оборудования коммерсант использовал более дешевый аналог, а разницу стоимости в сумме свыше 2 миллионов рублей присвоил.

Денежные средства подозреваемый легализовал, заключив фиктивный договор и проведя их через расчетные счета другой фирмы.

Сейчас фигуранту по делу о хищении предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Ранее Следком задержал двух директоров нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Они задержаны в рамках уголовного дела, которое возбуждено по статье «Присвоение или растрата».

ПроисшествияСпортХоккей Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров