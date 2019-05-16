В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, летевший из Нур-Султана
Самолет авиакомпании Air Astana, который летел из Нур-Султана в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево .
Это произошло после срабатывания датчика о неполадке, пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.
Отмчеается, что перед посадкой воздушного судна в Шереметьево мобилизовали все оперативные службы.
Ранее эксперты после расшифровки черных ящиков самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, назвали главные ошибки пилотов.
Согласно отчету, после удара молнии в воздушное судно бортовой компьютер перестал автоматически корректировать возможные ошибки пилотов, а генераторы самолета отключились.Происшествия
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