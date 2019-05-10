Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ по количеству пользователей Telegram

Сервис Tgstat выпустил исследование аудитории Telegram в 2019 году. Согласно ему Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов РФ по количеству пользователей мессенджера.

В РТ насчитывается 331,8 тыс. пользователей Telegram, что составляет 2,3% от общего количества подписчиков, пишет РБК.

Также Казань заняла пятое место по количеству пользователей среди городов-миллионников — 1,9% от общего количества.

Исследование русскоязычной аудитории мессенджера проводилось с 8 по 22 апреля при поддержке тысячи различных Telegram-каналов. За две недели было собрано 82 тысячи анкет.

Ранее Telegram запустил закрытое тестирование собственного блокчейна.