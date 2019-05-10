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США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

08:58, 10.05.2019
США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Американская прокуратура обвинила группу китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек.

Хакеры смогли взломать базы данных четырех компаний и атаковали людей из них при помощи фишинговых писем с гиперссылками, при переходе по которым на компьютеры жертв загружалось вредоносное программное обеспечение.

В результате злоумышленники получили личные данные 78 млн человек — имена, даты рождения, номера соцстрахования, адреса, номера телефонов, адреса электронной почте и т. д., информацию о занятости и данные о доходах, сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Ранее китайские хакеры стали вторыми после российских по скорости.

Технологии
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