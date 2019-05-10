США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Американская прокуратура обвинила группу китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек.

Хакеры смогли взломать базы данных четырех компаний и атаковали людей из них при помощи фишинговых писем с гиперссылками, при переходе по которым на компьютеры жертв загружалось вредоносное программное обеспечение.

В результате злоумышленники получили личные данные 78 млн человек — имена, даты рождения, номера соцстрахования, адреса, номера телефонов, адреса электронной почте и т. д., информацию о занятости и данные о доходах, сообщается на сайте Министерства юстиции США.



Ранее китайские хакеры стали вторыми после российских по скорости.